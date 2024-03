Spaccio di 'droga dello sballo' in una discoteca del Tarantino: arrestati tre giovani baresi

Tre giovani originari del Barese sono stati arrestati dalla Polizia poichè accusati di spaccio di 'droga dello sballo' in una discoteca del Tarantino. Gli agenti, nel corso di controlli, hanno rinvenuto inizialmente 53 boccette di sostanza psicotropa Popper, 15 incolucri con cristalli di mdma, 17 pasticche intere, 33 cartoncini con Ketamina e 430 euro in contanti ritenute provento dello spaccio.

Un ulteriore approfondimento dei poliziotti ha consentito di recuperare 50 grammi in pasticche di ecstasi, ovuli di cocaina per 30 grammi complessivi e 355 euro in banconote. Gli agenti hanno arrestato anche il gestore del locale, ritenuto responsabile di porto abusivo di arma da fuoco e munizioni: all'interno di un cassetto del suo ufficio è stata infatti rinvenuta una pistola semi-automatica clandestina calibro 7.65 con caricatore e 15 proiettili. La discoteca è stata posta sotto sequestro.