Si perdono durante una gita sul monte Cervati: tratti in salvo tre escursionisti baresi

Tre escursionisti originari della provincia di Bari sono stati tratti in salvo a Piaggine, nel Salernitano, dopo essersi persi durante una gita sul monte Cervati. A darne notizia è SalernoToday. I soccorsi sono stati allertati proprio dal gruppo che ha chiesto l'intervento per il recupero. I tre sono stati quindi individuati dall'elicottero dei vigili del fuoco e portati in salvo.