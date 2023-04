Arriva in ospedale con una ferita da arma da fuoco alla gamba: 40enne barese ricoverato al Di Venere

Sarebbe giunto nell'ospedale Di Venere di Bari, questa mattina poco prima delle 12, con una ferita da colpo d’arma da fuoco ad una gamba. Un 40enne barese è stato ricoverato nel nosocomio per ricevere le dovute cure, ma non è in pericolo di vita. I Carabinieri della Compagnia di Bari San Paolo sono giunti presso la struttura, poco dopo l'arrivo del ferito, per avviare le attività investigative in merito all'episodio: i militari stanno raccogliendo informazioni per ricostruire la dinamica della vicenda ed identificare l'autore del reato.