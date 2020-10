Cerca di vendere ticket per la Fiera, bagarino beccato nei pressi della biglietteria (senza mascherina): multa salata

Nei pressi di una delle biglietterie della Fiera del Levante, cercava di vendere di vendere abusivamente ticket per la Campionaria. La sua presenza, però, non è passata inosservata agli agenti in borghese del nucleo annona della Polizia locale che monitoravano l'ingresso in via Di Maratona. Anche per via di un altro particolare: l'uomo non indossava la mascherina, violando così le norme anticovid. Inevitabili le sanzioni, di cui una da 400 euro per il mancato utilizzo di dpi, mentre i biglietti utilizzati per l'attività illegale di bagarinaggio sono stati sequestrati.

(foto di repertorio)