Finale Europei Italia-Inghilterra: a Bari vietati maxischermi, servizi di polizia rafforzati contro gli incoscienti in caso di vittoria

In occasione della finale degli Europei di Calcio che si svolgerà domenica 11 luglio a partire dalle 21, sono stati predisposti rafforzati servizi di vigilanza in vista ell’eventuale esultanza incontrollata dei tifosi e anche in violazione delle misure di contenimento previste dalle disposizioni in materia emergenziale da covid-19.

Nell’occasione il Comune di Bari ha riferito di aver dato direttive ai presidenti dei municipi di vietare l’utilizzo di maxi-schermo in luogo pubblico al fine di evitare assembramenti. E' quanto deciso quest'oggi nel corso della riunione in Prefettura del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica.