Nuova fognatura bianca al San Paolo, al via i lavori: progetto da 5 milioni di euro

Al via gli interventi per la realizzazione della nuova rete di fognatura bianca al quartiere San Paolo di Bari, per i quali la Regione Puglia ha stanziato un finanziamento di 5 milioni di euro in totale. Nello specifico i contratti attuativi sono due, uno da 2 milioni e 900mila euro e uno da 2 milioni e 100mila euro. I lavori prevedono, con il primo contratto attuativo avviato, l’esecuzione di una vasca interrata per il trattamento di filtratura disabbiatura e disoleatura delle acque meteoriche - che interviene prima che le stesse vengano riversate nel canale Picone - in viale Europa, nei pressi dell’istituto Majorana. Successivamente sarà realizzato il tratto di raccordo fognario, che consentirà il passaggio delle acque dalla vasca al canale. Poi si procederà con la posa del tronco di fogna che collega la vasca a viale Europa e viale delle Regioni. Al termine, saranno posizionati tutti i pozzetti e le caditoie lungo le strade interessate dal cantiere, nonché raccordati i successivi tronchi secondari di fogna bianca che verranno realizzati sulla viabilità interna nell’ambito dei lavori del Piano Periferie del San Paolo. Gli interventi si concluderanno a fine 2024.

“Un lavoro imponente particolarmente atteso dai residenti, il cui progetto è stato redatto assieme al programma di interventi finanziato dal Piano periferie - commenta l’assessore ai Lavori pubblici Giuseppe Galasso, che ha presenziato all’avvio delle operazioni assieme ad alcuni consiglieri del Municipio III - Di questo devo ringraziare gli uffici tecnici perché diversamente avremmo rischiato di realizzare opere, come nuove strade, marciapiedi, rotatorie e giardini, senza risolvere un problema che può generare seri danni alla collettività in occasione di piogge abbondanti, specie in corrispondenza di viale delle Regioni".

La volonta del Comune, come riportato dall'assessore comunale Galasso, è quello di creare meno disagi possibili alla vita dei residenti e, in generale, alla viabilità del quartiere: pertanto, dove lo spazio lo consentirà, la ditta esecutrice lavorerà negli spazi comunali incolti adiacenti alla strada e, dopo aver seguito il tragitto lungo viale Europa, si sposterà in alcune zone del parco Giovanni Paolo II non interessate da piantumazioni per proseguire lungo viale delle Regioni fino a via Caposcardicchio, dove la rete fognaria si raccorderà con il tronco in via di realizzazione in quell’area.

Si tratta di un particolarmente complesso, specie nel tratto lungo viale delle Regioni dove insistono molti sottoservizi di diversa tipologia, dalla fogna nera alla fibra ottica, dalla rete telefonica a quella dell’energia elettrica. In ogni caso possiamo finalmente affermare che, una volta terminati i lavori, il quartiere non vivrà più i disagi legati agli allagamenti. "Siamo molto soddisfatti perché quest’opera, assieme alla realizzazione della rotatoria di Caposcardicchio e alla creazione di nuovi spazi pubblici nell’ambito del Piano periferie che avvieremo nei prossimi mesi, costituisce una risposta concreta alle legittime richieste dei residenti e ai problemi avvertiti maggiormente negli ultimi anni" conclude l'assessore.