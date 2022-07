Francesco 'Ciccio' Caputo si diploma ragioniere: esami superati a Bari

Francesco Caputo, ex attaccante del Bari, si è diplomato ragioniere. Come riportato dall'Ansa, quella di stamattina è stata una giornata speciale per il calciatore, attualmente nella Sampdoria, che ha superato gli orali degli esami di maturità da ragioniere all'istituto tecnico parificato 'Alessandro Volta' di Bari.

Una brillante promozione per il giocatore, dopo un'annata importante per i blucerchiati, che lo hanno visto in rete ben 11 volte, chiudendo per la quarta stagione consecutiva la doppia cifra di gol in Serie A.