Fucile (rubato) e munizioni nascoste in casa, arrestato 72enne a Cassano

In casa nascondeva armi e munizioni: finisce così in manette un 72enne di Cassano delle Murge, già noto alle forze dell'ordine per i sui numerosi trascorsi giudiziari con l’accusa di detenzione di arma clandestina e ricettazione. Tutto è partito dagli accertamenti dei carabinieri finalizzati a verificare la posizione dell'anziano: è scattata così la perquisizione nell'abitazione, che ha permesso di rinvenire, nell’intercapedine di una tettoia di lamiera, abilmente occultato in un sacco di iuta, un fucile a canne sovrapposte calibro 20, perfettamente funzionante risultato oggetto di furto avvenuto a Bari nel 2015 e 65 cartucce dello stesso calibro.

Dopo la convalida dell’arresto, il 72enne è stato sottoposto agli arresti domiciliati, mentre l’arma e le munizioni sono state sequestrate.