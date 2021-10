Raffica di furti di rame sulla linea Fal Bari-Altamura, controlli rafforzati e indagini per individuare i canali di ricettazione

I diversi episodi avvenuti nel mese di settembre sono stati oggi all'attenzione del Comitato provinciale per l'Ordine e la sicurezza, riunitosi in Prefettura

Servizi di vigilanza rafforzati e, parallelamente, accertamenti volti a individuare i canali di ricettazione del materiale ferroso rubato. E' quanto disposto oggi in Prefettura, nell'ambito della riunione del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza, in relazione ai furti di rame che hanno di recente interessato la linea ferroviaria Fal.

In particolare, all'attenzione del Comitato sono finiti i diversi episodi che nel mese di settembre hanno interessato la linea ferroviaria delle Ferrovie Appulo Lucane Bari-Altamura sulla tratta Mellitto - Pescariello.

Oltre a disporre un rafforzamento dei controlli, il Prefetto e i responsabili provinciali delle Forze dell’Ordine hanno sensibilizzato il Presidente delle FAL, intervenuto all’incontro con il Direttore Generale, al potenziamento delle misure di videosorveglianza, all’apposizione di alert a tecnologia avanzata collegati con le centrali operative delle Forze di polizia per consentire il pronto intervento. Di pari passo proseguirà l’attività di accertamento volta a individuare i canali di ricettazione del materiale ferroso.