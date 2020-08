Scassinano auto per rubare, ma vengono beccati da telecamere e poliziotti in borghese: arrestati due pregiudicati

Il tentativo di furto dell'auto era fallito, ma le telecamere li avevano comunque beccati: sono bastate le immagini per identificare i due responsabili, pregiudicati baresi di 42 e 44 anni, fermati ieri dagli agenti della Squadra Volanti della polizia. Sono stati intercettati in un'auto sulla strada statale 16, all'altezza dello svincolo per Torre a Mare, dopo la segnalazione della sala operativa della Questura.

Secondo quanto ricostruito anche da alcuni poliziotti in borghese presenti, i due avevano forzato l'autovettura, senza però riuscire a rubare nulla. Ora sono ai domiciliari, in attesa di giudizio, e dovranno rispondere di tentato furto aggravato in concorso.