Cerca di rubare prodotti per il giardinaggio e il bricolage in negozio, beccato dai carabinieri: 39enne in manette a Casamassima

E' finito in manette con l'accusa di furto aggravato un 39enne napoletano, sorpreso dai carabinieri a Casamassima, mentre cercava di rubare alcuni articoli nel negozio Leroy Merlin.

L’uomo dopo aver asportato dagli scaffali da un negozio di articolo del fai da te, svariati prodotti di ferramenta e di domotica, li aveva accantonati vicino all’inferriata della recinzione dell’area scoperta costeggiata dalla strada, nel retro dell’esercizio commerciale. Una volta uscito dal negozio, senza aver acquistato nulla, si è quindi diretto con la propria autovettura Fiat Bravo, vicino al punto dove aveva posizionato la refurtiva e ha iniziato a tagliare la recinzione con alcune tronchesine in suo possesso.

Tale movimento ha insospettito il personale della vigilanza che ha avvertito i Carabinieri della locale Stazione. I militari immediatamente giunti sul posto hanno sorpreso il 39enne proprio mentre posizionava la refurtiva sulla propria autovettura.

L’auto è stata sottoposta a sequestro insieme agli arnesi da scasso utilizzati. La refurtiva, per un valore complessivo pari a circa 1.900,00 euro, è stata restituita agli aventi diritto.

L’uomo è stato condotto in carcere e nei suoi confronti è stata avviata anche la procedura per l’emissione del foglio di via obbligatorio dal Comune di Casamassima.