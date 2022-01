Guasto sulla linea Fse Bari - Putignano, traffico rallentato e treni in ritardo

Un guasto agli impianti di circolazione sta causando rallentamenti sulla linea 1 bis Bari - Putignano delle Ferrovie Sud Est. A comunicarlo è l'azienda di trasporti: si registrano ritardi per alcuni treni.

Come comunicato sul sito Fse, il treno 92008 da Putignano a Bari delle ore 6:54 viaggia con 15 minuti di ritardo; il treno 92009 da Bari ad Adelfia delle ore 7:51 ha con 12 minuti di ritardo, così come il treno 92010 da Adelfia a Bari delle ore 8:07. Il treno 92011 da Bari a Putignano delle ore 8:21 viaggia con 11 minuti di ritardo, mentre sono segnalati 10 minuti di ritardo per il treno 92012 da Putignano a Bari delle ore 7:54.