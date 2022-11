Fumo dal vano motore di un'auto: spento principio d'incendio in corso Vittorio Emanuele

Un'auto Ford Fiesta ha preso improvvisamente fuoco, questa mattina attorno alle 10, in corso Vittorio Emanuele, nel centro di Bari. Sul posto sono intervenuti, con rapidità, squadre dei Vigili del Fuoco che hanno spento il principio d'incendio, divampato per cause non ancora conosciute. L'episodio si è verificato quasi in corrispondenza con piazza del Ferrarese.

Sul luogo sono giunte anche pattuglie della Polizia Locale. Non sono mancati i disagi per i pedoni e gli automobilisti in transito lungo il corso.