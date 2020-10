Auto in fiamme a Terlizzi, intervengono i vigili del fuoco: probabile cortocircuito

Auto in fiamme nella serata a Terlizzi. I vigili del fuoco sono intervenuti in via Giovanni Bovio, dove un veicolo aveva preso fuoco, forse per un cortocircuito derivato da un cavo elettrico, come riferiscono i volontari dell'associazione PuliAmo Terlizzi. Presente anche la polizia locale, che ha interdetto l'accesso alla strada durante le operazioni di spegnimento, terminate intorno alle 19.40. Nessun ferito registrato nell'incendio.

