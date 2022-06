Vasto incendio a Quasano, fiamme raggiungono il bosco: anche canadair in azione

Un vasto incendio è in corso nella zona del bosco di Quasano, a Toritto. Sul posto sono al lavoro, ormai da ore, vigili del fuoco (presenti con tre squadre), Protezione civile, personale dell'Arif e volontari.

Secondo quanto appreso, le fiamme si sarebbero sviluppate questa mattina da una zona di pascolo, per poi successivamente raggiungere l'area boschiva. L'area al momento coinvolta sarebbe di circa 50 ettari. Per domare le fiamme è in azione anche un Canadair. Presenti anche i carabinieri forestali.