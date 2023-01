Incendio a Modugno, fiamme in un deposito di rifiuti nella zona industriale

Un incendio è divampato in un capannone della zona industriale di Modugno. La colonna di fumo che si sta alzando è visibile dalla Statale 16 e da alcune zone di Modugno e Bari. Secondo le prime ricostruzione il rogo riguarderebbe la struttura adibita alla gestion dei rifiuti dell'azienda 'Recuperi Pugliesi'. Sul posto stanno giungendo la squadre dei Vigili del Fuoco per domare le fiamme. Al momento non risulterebbero feriti.

"Stiamo monitorando la situazione con l'Ufficio Ambiente, con la Protezione Civile e con i Vigili del Fuoco - ha dichiarato il sindaco di Modugno, Nicola Bonasia, in un post sulla sua pagina facebook - Nel frattempo raccomandiamo ai residenti di tenere le finestre chiuse e di limitare le attività all'aperto fino a quando non saranno accertate eventuali criticità".