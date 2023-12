Incendio in un appartamento nel Barese: ustionate madre e figlia di 7 mesi, ricoverate al Policlinico

Una donna e la sua figlia neonata di sette mesi sono rimaste ustionate in un rogo divampato nella loro abitazione, a Ruvo di Puglia. A riportare la notizia è l'Ansa.

La bimba presenta ustioni sul 25% del corpo e si trova ricoverata in prognosi riservata, con la madre, nel Centro Ustioni del Policlinico di Bari.

L'incendio è scoppiato, per cause in corso di accertamento, in un appartamento nella zona della stazione ferroviaria. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Corato, la Polizia locale e i carabinieri.