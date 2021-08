Incendio in un deposito di materiale plastico ad Altamura, l'avviso ai cittadini: "Chiudete le finestre e non uscite di casa"

Il rogo sarebbe divampato in un capannone in zona Graviscella. La sindaca Melodia invita i cittadini a restare nelle abitazioni: "Il fumo si sta diramando anche sulla città"

Una densa colonna di fumo nero che si estende anche verso il centro abitato. Un grosso incendio è divampato nel pomeriggio in un capannone ad Altamura. Ad allertare i cittadini è, con un post su Fb, la sindaca della cittadina, Rosa Melodia: "Invito tutti i cittadini a chiudere le finestre e non uscire di casa per un incendio di un deposito di plastica nella zona Graviscella. Il fumo si sta diramando anche sulla città".

Secondo quanto appreso, il rogo sarebbe divampato in un deposito di materiale plastico e per l'edilizia. Sul posto sono al lavoro i vigili del fuoco, supportati da un mezzo mobile Ara e una cisterna da 28mila che sta giungendo sul posto da Bari.

(immagine dal gruppo Fb Sei Murgiano - Le città del parco dell'Alta Murgia)