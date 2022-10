Distributore di sigarette in fiamme a Ruvo, telecamere di sorveglianza riprendono l'autore del rogo

Le telecamere dei circuiti di videosorveglianza avrebbero ripreso una persona con volto coperto, presumibilmente un uomo, intento a svuotare una tanica di liquido infiammabile e dare fuoco ad un distributore automatico di sigarette. L'episodio è accaduto stamattina all'alba a Ruvo di Puglia, in provincia di Bari. Il rogo, come riporta l'agenzia 'Dire', è stato appiccato ai danni di un distributore vicino ad un negozio di tabacchi di via Rosario, nel centro cittadino.

La tabaccheria è di proprietà di un consigliere comunale e non si esclude si possa trattare di una ritorsione. Al momento però, resta valida anche l'ipotesi che si tratti di un atto vandalico. Le indagini, per stabilire il movente del rogo ed individuare il responsabile del crimine, sono condotte dai carabinieri.