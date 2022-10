Furgone va a fuoco sulla SS16: intervengono i pompieri, traffico in tilt

Traffico in tilt sulla Tangenziale di Bari in direzione sud a causa di un furgone che ha preso fuoco. L'episodio è avvenuto intorno alle 13, all'altezza dello svincolo per Santa Caterina: l'autista del mezzo, accortosi del fumo che fuoriusciva, si è fermato e sono stati allertati i vigili del fuoco. Giunti sul posto con un autobotte, hanno domato le fiamme e messo in sicurezza i passeggeri del furgone. Come riportato dal Comando dei vigili del fuoco, sebbene l'intervento sia ancora in corso, la situazione è sotto controllo e non risultano feriti nell'incendio. Ancora non chiare, invece, da dove siano scaturite le fiamme nel mezzo.

Lo stesso non si può dire per il traffico, visto che il blocco parziale della carreggiata per le operazioni di spegnimento delle fiamme ha portato a un rallentamento dei veicoli in transito in direzione Brindisi, con lunghe code registrate.