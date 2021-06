Fumo nero dalle campagne, ancora un rogo a Japigia

Un denso fumo nero si leva dalle campagne lungo via Gentile, nei pressi dell'Hotel Majesty. Ennesimo rogo nel primo pomeriggio a Japigia: sul posto sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco. L'incendio, rilevato dai volontari di Gens Nova, è stato segnalato dai residenti del quartieri sulla pagina Fb 'Comitato Cittadini di Japigia': "Un altro disastro, una piaga che non si ferma più", commentano i residenti. La zona, secondo quanto riferiscono, era già stata segnalato in passato per la presenza di rifiuti abbandonati.