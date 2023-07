Incendio nell'ex lido 'Il Trullo' a San Giorgio: le fiamme nello stabilimento balneare chiuso da 3 anni

Potrebbe avere natura dolosa l'incendio scoppiato questa mattina nell'ex lido 'Il Trullo', sulla costa sud di Bari, nella zona di San Giorgio. Sono questi i risultati dei primi rilievi compiuti dai Vigili del Fuoco e dai Carabinieri giunti sul posto. Le fiamme, secondo quanto riporta l'Ansa, sono divampate nel fabbricato in pietra annesso alla struttura e simbolo del lido. Il rogo ha interessato rifiuti e oggetti accatastati.

I Vigili del Fuoco, giunti sul posto verso le 9.30, dopo aver ricevuto le segnalazioni di alcuni passanti, sono riusciti a domare l'incendio.

Il lido è chiuso da circa 3 anni, in seguito alla revoca della concessione nei confronti della società che gestiva lo stabilimento balneare. Il Comune di Bari emise il provvedimento in seguito alla messa in liquidazione della società per debiti accumulati con l'erario.

Nel 2022 l'area è tornata di proprietà del Comune che, lo scorso settembre, ha pubblicato il primo bando per la concessione. La gara, però, non ha visto la presentazione di domande di concessione. Nel secondo bando, datato marzo 2023, ha visto la presentazione di due proposte formulate da due società.