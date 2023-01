Sulla vicenda indagano le Forze dell'Ordine: non si è esclude la matrice dolosa dell'incendio. Sul posto è stata infatti rinvenuta una tanica di benzina. Il locale ha subito danni ingenti.

Momenti di paura, questa notte, in un edificio di Bitritto nel Barese, a seguito di un incendio avvenuto all'interno dei locali di una pizzeria. L'episodio si è verificato attorno all'1.30. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco, allertati da guardie giurate Sicuritalia Ivri, i quali hanno domato le fiamme evitando che si propagassero nelle strutture adiacenti. Non si segnalano feriti.

Incendio in una pizzeria di Bitritto, locale distrutto: indagini in corso, non esclusa pista dolosa