Fiamme in un casolare abbandonato, fumo nero sul lungomare in zona San Giorgio: vigili del fuoco sul posto

Incendio, questa sera, nella zona di San Giorgio. Un densa colonna di fumo nero, visibile anche a grande distanza, si è levata dalla zona del lungomare Alfredo Giovine, all'altezza dell'ex lido il Trullo. Secondo prime informazioni, le fiamme sarebbero divampate in un casolare abbandonato nella zona.

Sul posto è in corso l'intervento dei vigili del fuoco, con 5 squadre. Al momento non si hanno notizie di eventuali persone coinvolte. Il rogo riguardarebbe anche rifiuti, come intuibile anche dal fumo nero che si è sprigionato.