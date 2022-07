Incendio in strada Santa Caterina, in fiamme terreni incolti: vigili del fuoco al lavoro

Un incendio sta interessando alcuni terreni incolti in strada Santa Caterina. Sul posto sono al lavoro almeno tre squadre dei vigili del fuoco. Presente anche la Polizia locale per la gestione della viabilità. In alcuni punti, il fumo ha invaso la carreggiata, creando disagi agli automobilisti di passaggio. A bruciare sarebbero sterpaglie, ma anche probabilmente, visto il fumo nero, rifiuti presenti tra l'erba secca.