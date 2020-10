Morirono in due dopo uno schianto in autostrada: Procura chiede rinvio a giudizio per automobilista 43enne

La Procura di Bari ha chiesto il rinvio a giudizio per un uomo di 43 anni originario Corato (Bari) ritenuto responsabile di un incidente stradale in cui, il sei aprile del 2019, due persone, il 56enne Milto Koci e la madre Sanda Koci di 82 anni, entrambi di origini albanesi.persero la vita. L'uomo rischia di essere processato con l'accusa di omicidio stradale plurimo. Lo schianto si verificò sull'autostrada A14, nelle vicinanze di Giovinazzo, in direzione sud.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Le indagini coordinate dal pm Francesco Bretone, riporta l'Ansa, hanno accertato che le due vittime, dopo aver sbandato forse a causa dell’asfalto bagnato ed essersi scontrate con la propria vettura contro il guardrail, sarebbero state travolte da una delle auto in transito, guidata dal 43enne. L’imputato avrebbe colpito la macchina con a bordo l’anziana donna e poi anche il figlio che era sceso dall’abitacolo per chiamare i soccorsi.