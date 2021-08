Scontro tra moto di grossa cilindrata e auto: muore ragazzo di 21 anni

Un 21enne di Gioia del Colle (Bari), Anthony Gemmati, è morto in un incidente stradale avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri alla periferia della cittadina barese. Il giovane era alla guida della sua moto di grossa cilindrata che per cause ancora da accertare, si è scontrata con una Fiat Punto guidata da una donna. La conducente rimasta ferita e ricoverata all'ospedale Miulli di Acquaviva delle Fonti. I due mezzi, secondo una prima ricostruzione, viaggiavano in direzione opposta e l'impatto è stato frontale.

Per il 21enne, invece, nonostante i soccorsi del 118, non c'è stato nulla da fare. L'episodio è al vaglio di Carabinieri e Polizia Stradale.

Foto Vivilastrada.it