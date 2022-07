Con l'auto contro un muretto dopo la notte in discoteca: ferita una ragazza, conducente positiva all'alcoltest

Viaggiavano a bordo di una utilitaria quando la conducente, per cause in corso di accertamento, avrebbe perso il controllo dell'auto schiantandosi contro un muretto a secco. E' accaduto all'alba a Monopoli, in località Cristo delle Zolle. In auto tre giovani originarie della provincia di Potenza, che avevano trascorso la notte di una discoteca del luogo.

Una delle tre ragazze a bordo ha riportato serie ferite, ed è ricoverata in osservazione presso l'ospedale San Giacomo di Monopoli. Sul posto, per gli accertamenti del caso, è intervenuta la Polizia locale. La conducente della vettura è risultata positiva all'alcoltest, e sarà deferita all'autorità giudiziaria per guida in stato di ebbrezza: violazione che prevede un'ammenda fino a 3200 euro e l'arresto fino a sei mesi oltre la sospensione della patente di guida da 6 mesi ad un anno.