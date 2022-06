Incidente sul lungomare di Santo Spirito: auto si schianta contro una paninoteca

Un incidente si è verificato la notte scorsa sul lungomare Cristoforo Colombo di Santo Spirito, nelle vicinanze del lido Lucciola: un'auto, per cause non ancora accertate, è finita contro una paninoteca ambulante. L'episodio si è verificato attorno alle due. L'impatto ha provocato alcuni feriti non gravi.

Sul posto, oltre a personale del 118 sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale per i rilievi e la viabilità.