Incidente sulla Tangenziale a Bari: auto contromano si schianta con vettura in transito, un morto e due feriti

Una persona è morta, questa mattina, per un incidente avvenuto sulla Tangenziale di Bari, tra le uscite di Japigia e Mungivacca, in direzione nord. Per cause non ancora chiarite, un'auto contromano ha impattato con un'altra vettura che transitava in direzione regolare.

Lo scontro ha provocato, oltre al decesso, anche due feriti. Sul posto sono giunti gli agenti della Polizia Locale per i rilievi, nonchè personale dell'Anas, della Polizia Di Stato e le ambulanze del 118. Il tratto di strada è stato momentaneamente chiusa al traffico con uscita disponibile 14/B (via Gentile) per chi giunge da sud

(notizia in aggiornamento)