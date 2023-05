Travolta da un'auto mentre attraversa la strada con il cane: muore 73enne a Monopoli

Una donna tedesca di 73 anni, Erika Burger, è morta a Monopoli, nella serata di mercoledì 17 maggio, dopo essere stata investita da un'auto guidata da un 23enne mentre attraversava la strada con il suo cane. L'episodio si è verificato in via Sant'Anna, a circa 100 metri dall'ospedale San Giacomo della città monopolitana. La donna risiedeva da tempo nella cittadina barese.

Secondo una ricostruzione, il giovane conducente si è fermato immediatamente per prestare i soccorsi. Nonostante la vicinanza dalla struttura sanitaria, però, un'ambulanza sarebbe giunta diversi minuti dopo perché, secondo quanto emerso finora, non vi sarebbero state disponibilità in quel momento a Monopoli, di un mezzo idoneo libero. La donna sarebbe poi deceduta dopo il trasporto in ospedale.

L'episodio è al vaglio dei Carabinieri della Compagnia di Monopoli nonchè della Procura di Bari che ha avviato accertamenti. Il ragazzo è risultato negativo ai primi test effettuati per stabilire se avesse assunto alcol o droga.