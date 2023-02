Incidente in Tangenziale a Bari: scontro tra mezzo pesante e auto, traffico in tilt

Traffico in tilt, questo pomeriggio, sulla Tangenziale di Bari, a causa di un incidente avvenuto nelle vicinanze dell'uscita per Picone, in direzione nord. A scontrarsi, per cause non ancora conosciute, un mezzo pesante e un'auto.

Lo schianto ha provocato lunghe code già a partire dal tratto dopo il quartiere Japigia. Sul posto sono giunti gli agenti della Polizia Stradale per i rilievi e i Vigili del Fuoco per la rimozione di mezzi coinvolti. Non si segnalano, al momento, feriti.