Incidente sulla statale 16, camion si ribalta sulla carreggiata: lunghe code in direzione nord

Un mezzo pesante si è ribaltato questa mattina sulla statale 16, finendo di traverso su parte della carreggiata. E' accaduto sulla corsia in direzione Foggia, in corrispondenza dell'uscita 7B per Modugno-Zona industriale.

Da accertare le cause dell'accaduto. Secondo prime informazioni raccolte, non risulterebbero feriti. Sul posto sono intervenuti carabinieri e vigili del fuoco. Inevitabili le ripercussioni sul traffico, con rallentamenti e code nel tratto interessato.





(Foto D. Busco)