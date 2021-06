Incidente sulla statale 16: traffico rallentato e code in direzione sud

Nell'impatto, avvenuto all'altezza di Mola-Cozze, sono rimaste coinvolte due autovetture: solo lievi ferite per le persone a bordo, inevitabili le ripercussioni sul traffico, in una domenica contraddistinta dagli spostamenti verso il mare

Traffico e rallentato e code sulla statale 16, in direzione sud, a causa di un incidente avvenuto all'altezza di Mola-Cozze. Si è trattato di un tamponamento in cui sono rimaste coinvolte due autovetture. Per la rimozione di uno dei due mezzi, quello che ha provocato l'incidente, è stata necessario l'intervento dei un carro attrezzi. Solo lievi ferite, fortunatamente, per i conducenti delle due auto, medicati sul posto dal 118. Sul posto, per i rilievi, sono intervenuti i carabinieri di Monopoli. I conducenti, sottoposti ad alcol test, sono risultati negativi.

Inevitabili le ripercussioni sul traffico, in una domenica estiva contraddistinta, come di consueto in questo periodo, dagli spostamenti verso le località di mare: la circolazione risulta congestionata a causa della riduzione della carreggiata a una corsia.

(foto di repertorio)