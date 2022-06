Incidente nelle Marche, travolti da un'auto mentre erano in bici: muoiono 39enne barese e il suo compagno

Travolti da un'auto mentre viaggiavano in bicicletta: Stefania Viterbo, 39enne originaria del Barese, e il suo compagno Alberto Catani, 42enne marchigiano, sono morti a seguito di un'incidente avvenuto a Marina di Montemarciano, in provincia di Ancona. I due vivevano proprio a Montemarciano.

Secondo una prima ricostruzione, la bici sarebbe stata colpita, per cause non ancora accertate, da una Fiat Panda sulla quale viaggiavano una donna e sua figlia. Catani, rappresentante di prodotti alimentari, era un ex calciatore di squadre locali marchigiane e umbre. Stefania Viterbo risiedeva nelle Marche ormai da qualche tempo.

