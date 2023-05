Playground di via Conenna, installata una fontanella: "Uno dei simboli di Bari arriva anche nel quartiere Sant'Anna"

"Anche i playgrounds in via Conenna, nel quartiere Sant’Anna, hanno la propria fontana. Oggi onoriamo una piccola promessa fatta alle tante famiglie che frequentano questo polo socio-aggregativo del quartiere". Lo comunica il presidente del Municipio I, Lorenzo Leonetti.

"Sant’Anna, seppur quartiere giovane, avrà quello che è un simbolo della storia di Bari - spiega Leonetti in una nota - un modello di fontana 'capa di ferro' come nel resto della città". Il nostro obiettivo resta quello di garantire la distribuzione gratuita di acqua in prossimità dei playground, così da generare una progressiva riduzione delle bottiglie di plastica da parte degli sportivi, che spesso e volentieri le abbandonano nelle stesse strutture. Ora non ci resta che usarla senza generare sprechi".