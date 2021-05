Fermato in moto a Japigia, nella manica del giubbotto 15 dosi di cocaina: arrestato

Fermato per un controllo mentre si trovava a bordo di una moto, trovato in possesso di diverse dosi di cocaina. In manette è finito al quartiere Japigia il 32enne Giuseppe Genchi. Fermato dagli agenti della sezione antidroga della Squadra mobile, a seguito di una perquisizione è stato trovato in possesso di 15 dosi di cocaina, per un peso complessivo di 11 grammi, celate nella manica del giubbotto che indossava.

La sostanza stupefacente è stata sequestrata, il 32enne è stato condotto presso il Carcere di Bari, con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.