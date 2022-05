Fumo nero dalle campagne, a Japigia l'ennesimo rogo. L'amarezza dei residenti: "Sempre la stessa situazione"

"Oltre al rogo di stamattina, ce n'è stato uno anche questa sera, e prima ancora un altro": quella che un cittadino di Japigia descrive a Baritoday è una situazione tristemente nota nel quartiere. Fumo nero che si leva dalle campagne, aria irrespirabile: difficile credere che a bruciare siano solo 'stoppie'. Quasi sempre, sono rifiuti, quegli stessi rifiuti sparsi in 'discariche' abusive qua e là per le campagne che circondano la città. E con l'arrivo del caldo e delle belle giornate, gli incendi si fanno anche più frequenti, mentre l'esasperazione dei residenti cresce.

L'incendio di questa mattina è stato segnalato anche sulla pagina Fb 'Comitato cittadini di japigia'. E basta leggere i commenti dei residenti per capire quanto il problema sia sentito (e patito). "Sono già due notti che verso le 3 si avverte odore acre di qualcosa che brucia, senza fine", scrive qualcuno. "Stamattina pioveva cenere", aggiunge un altro residente. "Stiamo peggiorando! Ci sono roghi anche all'alba e quelli non li fotografa nessuno e quindi non esistono! - rimarca un altro cittadino - Non esiste attività di repressione e/o prevenzione". Un problema che resta dunque irrisolto, come qualcuno sottolinea sulla pagina chiamando in causa le istituzioni. Parole a cui fanno eco quelle del nostro lettore: "Tutto ciò di cui si è parlato, ronde, fototrappole, non ha sortito alcun effetto, qui siamo sempre al punto di partenza", conclude.