In casa droga, 20mila euro in contanti e carte di identità contraffatte: arrestati un uomo e una donna

Un uomo di 25 anni, originario di Rutigliano, e una donna di 32, di Latiano, sono stati arrestati dai carabinieri nello stesso centro del Brindisino con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, possesso di documenti di identità falsi e resistenza a pubblico ufficiale.

Come riporta Brindisireport, i militari, che hanno sottoposto la donna a controllo nelle vicinanze della sua abitazione, a Latiano, notando il nervosismo della stessa hanno deciso di approfondire effettuando così una perquisizione domiciliare. La 32enne, giunta all’altezza della soglia della casa, avrebbe iniziato a urlare con l'intento di avvertire il compagno e avrebbe ostacolato i carabinieri nelle fasi di ingresso in casa. L’uomo, nel frattempo, avrebbe tentato la fuga uscendo dalla finestra che affaccia sul cortiletto interno ma è stato bloccato grazie alla prontezza dei militari.

In seguito alla perquisizione sono stati complessivamente rinvenuti 1,8 chili di hashish suddivisi in involucri termosigillati e ulteriori 4,7 grammi della stessa sostanza, e ancora 1,8 grammi di marijuana, 43 di di ketamina, 90 ml di metadone residuo suddiviso in 5 flaconi. Sono stati inoltre rinvenute 6 carte d'identità contraffatte, circa 20mila euro in contanti, contenuti in involucri termosigillati, 14 sim telefoniche, 8 cellulari e un pc portatile, vario materiale per la pesatura, il confezionamento e la termosigillatura, 6 carte di debito prepagate, ricevute di spedizione intestate a terzi.

Il tutto è stato sottoposto a sequestro. Dopo le formalità di rito, la donna è stata posta agli arresti domiciliari mentre l’uomo è stato condotto in carcere a Brindisi. Nelle prossime ore saranno sottoposti a interrogatorio di convalida dell’arresto, davanti al gip.