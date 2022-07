Lavaggio notturno di strade e marciapiedi, scattano i divieti per le auto

Parte lunedì prossimo, 1° agosto, il programma straordinario di lavaggio di strade e marciapiedi 'Bari di notte', che interesserà numerose aree della città e che andrà avanti fino al 6 settembre. Per consentire gli interventi da parte degli operatori Amiu, la Polizia locale ha disposto una serie di divieti di fermata.

Dalle ore 23.00 del giorno 1 agosto 2022 alle ore 6.00 del giorno 2 agosto 2022, è istituito il divieto di fermata sulle seguenti strade in Bari - Palese: lungomare ten. N. Massaro; piazza Capitaneo.

Dalle ore 23.00 del giorno 2 agosto 2022 alle ore 6.00 del giorno 3 agosto 2022, è istituito il divieto di fermata su lungomare IX Maggio

Dalle ore 23.00 del giorno 3 agosto 2022 alle ore 6.00 del giorno 4 agosto 2022, è istituito il divieto di fermata sulle seguenti strade e piazze: via Verdi, tratto compreso tra via Mercadante e via Giordano; via U. Giordano; via P. Pinto; lungomare Starita.

Dalle ore 23.00 del giorno 4 agosto 2022 alle ore 6.00 del giorno 5 agosto 2022, è istituito il divieto di fermata sulle seguenti strade e piazze: corso sen. A. De Tullio, tratto compreso tra il “Varco Dogana” e il lungomare Imp. Augusto; lungomare Imp. Augusto

Dalle ore 23.00 del giorno 5 agosto 2022 alle ore 6.00 del giorno 6 agosto 2022, è istituito il divieto di fermata sulle seguenti strade e piazze in Bari - Torre a Mare: via Buonsante; largo Cavour; lungomare Duca degli Abruzzi; piazza della Torre (compreso tutto il perimetro).

Dalle ore 23.00 del giorno 7 agosto 2022 alle ore 6.00 del giorno 8 agosto 2022, è istituito il divieto di fermata sulle seguenti strade e piazze: lungomare sen. A. Di Crollalanza; largo Adua; piazza A. Diaz; lungomare N. Sauro.

Dalle ore 23.00 del giorno 8 agosto 2022 alle ore 6.00 del giorno 9 agosto 2022, è istituito il divieto di fermata sulle seguenti strade e piazze in Bari – S. Spirito: lungomare Cristoforo Colombo, dalla Torre ex G.d.F. alla strada Cioffrese; piazza San Francesco.

Dalle ore 23.00 del giorno 9 agosto 2022 alle ore 6.00 del giorno 10 agosto 2022, è istituito il divieto di fermata sulla piazza Umberto I in Bari - Carbonara.

Dalle ore 23.00 del giorno 10 agosto 2022 alle ore 6.00 del giorno 11 agosto 2022, è istituito il divieto di fermata sulla piazza Vittorio Emanuele in Bari - Ceglie del Campo

Dalle ore 23.00 del giorno 11 agosto 2022 alle ore 6.00 del giorno 12 agosto 2022, è istituito il divieto di fermata sul perimetro della piazza Europa in Bari - San Paolo

Dalle ore 23.00 del giorno 12 agosto 2022 alle ore 6.00 del giorno 13 agosto 2022, è istituito il divieto di fermata sulla piazza Umberto I (strade interne e perimetrali)

Dalle ore 23.00 del giorno 16 agosto 2022 alle ore 6.00 del giorno 17 agosto 2022, è istituito il divieto di fermata sulle seguenti strade e piazze: via Caccuri, via Pappacena, via Posca.

Dalle ore 23.00 del giorno 17 agosto 2022 alle ore 6.00 del giorno 18 agosto 2022, è istituito il “divieto di fermata” sulle seguenti strade e piazze: via Manzoni, piazza Risorgimento, via Altamura, via Barletta.

Dalle ore 23.00 del giorno 18 agosto 2022 alle ore 6.00 del giorno 19 agosto 2022, è istituito il divieto di fermata sulle seguenti strade e piazze: via G. Bovio, via S. Costantino, via E. Fieramosca, tratto compreso da via Crispi a via Bovio.

Dalle ore 23.00 del giorno 19 agosto 2022 alle ore 6.00 del giorno 20 agosto 2022, è istituito il divieto di fermata sulla via G. Capruzzi.

Dalle ore 23.00 del giorno 21 agosto 2022 alle ore 6.00 del giorno 22 agosto 2022, è istituito il divieto di fermata su corso Cavour.

Dalle ore 23.00 del giorno 22 agosto 2022 alle ore 6.00 del giorno 23 agosto 2022, è istituito il divieto di fermata sul corso Vittorio Emanuele II.

Dalle ore 23.00 del giorno 23 agosto 2022 alle ore 6.00 del giorno 24 agosto 2022, è istituito il divieto di fermata sulle seguenti strade e piazze: via O. Flacco; viale Salandra.

Dalle ore 23.00 del giorno 24 agosto 2022 alle ore 6.00 del giorno 25 agosto 2022, è istituito il divieto di fermata sul corso B. Croce.

Dalle ore 23.00 del giorno 25 agosto 2022 alle ore 6.00 del giorno 26 agosto 2022, è istituito il divieto di fermata sul viale Unità d’Italia.

Dalle ore 23.00 del giorno 26 agosto 2022 alle ore 6.00 del giorno 27 agosto 2022, è istituito il divieto di fermata sul viale della Repubblica.

Dalle ore 23.00 del giorno 28 agosto 2022 alle ore 6.00 del giorno 29 agosto 2022, è istituito il divieto di fermata sulla via Principe Amedeo.

Dalle ore 23.00 del giorno 29 agosto 2022 alle ore 6.00 del giorno 30 agosto 2022, è istituito il divieto di fermata sulla via Nicolai.

Dalle ore 23.00 del giorno 30 agosto 2022 alle ore 6.00 del giorno 31 agosto 2022, è istituito il divieto di fermata sulla via Dante.

Dalle ore 23.00 del giorno 31 agosto 2022 alle ore 6.00 del giorno 1 settembre 2022, è istituito il divieto di fermata sulla via Re David.

Dalle ore 23.00 del giorno 1 settembre 2022 alle ore 6.00 del giorno 2 settembre 2022, è istituito il divieto di fermata sul viale Einaudi, da viale J.F. Kennedy a via Fanelli.

Dalle ore 23.00 del giorno 2 settembre 2022 alle ore 6.00 del giorno 3 settembre 2022, è istituito il divieto di fermata sul viale Einaudi, da via Fanelli a via Amendola.

Dalle ore 23.00 del giorno 4 settembre 2022 alle ore 6.00 del giorno 5 settembre 2022, è istituito il divieto di fermata su via Omodeo.

Dalle ore 23.00 del giorno 5 settembre 2022 alle ore 6.00 del giorno 6 settembre 2022, è istituito il divieto di fermata sulle seguenti strade e piazze in Bari - San Paolo: viale delle Regioni, tratto compreso da viale Europa a via Miglionico, via Miglionico, via Cozzoli, via Cifariello.