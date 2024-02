Tecnici dell'Acquedotto al lavoro tra Japigia e Sant'Anna: pressione idrica ridotta in alcune strade

Acquedotto Pugliese sta effettuando interventi per il miglioramento del servizio nell’abitato di Bari, con interventi che riguardano, in particolare, la riparazione di una perdita idrica in rete.

Per consentire l’esecuzione dei lavori - rende noto Aqp - sarà necessario ridurre temporaneamente la normale pressione idrica nelle reti che alimentano i quartieri Japigia e Sant’Anna, il 6, 7 e 8 febbraio 2024.

La riduzione giornaliera avrà la durata di 6 ore, a partire dalle ore 09:00 con ripristino alle ore 15:00.

Inoltre, il quartiere Sant’Anna, parte di Via Gentile dall’intersezione con via Michele Quintavalle fino alla tangenziale, via Michele Quintavalle e strada Complanare Ovest potrebbero subire temporanee interruzioni idriche nelle giornate e nelle fasce orarie suddette.

"Disagi -spiega Aqp - saranno avvertiti esclusivamente negli stabili sprovvisti di autoclave e riserva idrica o con insufficiente capacità di accumulo. Acquedotto Pugliese raccomanda i residenti dell’area interessata di razionalizzare i consumi, evitando gli usi non prioritari dell’acqua nelle ore interessate dall’interruzione idrica. I consumi, infatti, costituiscono una variabile fondamentale per evitare eventuali disagi".

Per informazioni è possibile contattare il numero verde 800.735.735, o consultare il sito www.aqp.it, nella sezione “Che acqua fa? Lavori sulla rete”.