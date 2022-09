Riposizionamento delle basole scure tra via Sparano e piazza Umberto: area chiusa al traffico per due mesi

Al via i lavori per il riposizionamento delle basole tra via Sparano e piazza Umberto, con le strade chiuse per il cantiere nel tratto che va dall'affaccio di via Andrea da Bari e via Argito. Gli interventi per la messa in sicurezza della pavimentazione nel Murattiano sono partiti questa mattina con la recinzione delle aree interessate e proseguiranno, secondo quanto indicato dai cartelli di avvertimento posizionati, fino al 6 novembre. "In realtà - spiega Lorenzo Scarcelli del Comitato Salvaguardia di piazza Umberto - ci è stato spiegato dai responsabili che il cantiere sarà dismesso non appena terminati i lavori, quindi auspichiamo siano completati prima".

Un intervento necessario per garantire la sicurezza dei passanti della via dello shopping, visto che in diversi casi le basole scure si erano sollevate, soprattutto a causa dell'intenso transito veicolare che interessa l'area, anche per chi vuole raggiungere la stazione nella vicina piazza Moro. Area che diventerà così off limit per auto e moto per due mesi, in attesa che si completino gli interventi.

"Eravamo stati avvertiti da tempo dei lavori - prosegue Scarcelli - Speriamo che al termine l'amministrazione comunale prenda in considerazione l'idea di pedonalizzare le strade circostanti la piazza, come richiesto già cinque anni fa in occasione del primo restyling dell'area dal Comitato. Questo potrebbe essere il periodo giusto per sperimentare questa misura, in vista di una futura permanente attuazione. Ne gioverebbe anche la sicurezza dell'intera piazza Umberto".