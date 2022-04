Torre a mare, lavori di diserbo in via Dogali: operai al lavoro dall'alba

Potatuta in corso per alberi ed erbacce in via Dogali. Sono partiti questa mattina all'alba gli interventi di diserbo sulla strada che unisce Torre a Mare a Noicattaro, "Un intervento necessario per garantire maggiore sicurezza a pedoni e automobili che giornalmente percorrono questo tratto di strada - spiega il presidente del primo Municipio, Lorenzo Leonetti - Ottima l’organizzazione tra Amiu Puglia e Polizia Locale che, per evitare eccessivi disagi, hanno organizzato l’intervento di sabato e nelle prime ore della giornata. I cittadini e noi amministratori abbiamo apprezzato molto". I lavori proseguiranno fino alle 12.