Giostrine, alberi, panchine rinnovate e un'area giochi per i piccoli: la nuova piazza del Redentore si mostra sui social

Alberi e piante messe a dimora, la pedonalizzazione completata, le giostrine che si mostrano in tutta la loro bellezza. E ancora: panchine sistemate, installarti i cestini gettacarte e rastrellieri per le bici, nella stessa area dove è prevista un'area giochi per bambini. Sonoormai in dirittura d'arrivo i lavori per piazza Redentore, nel quartiere Libertà di Bari, di cui l'assessore all'Ambiente, Pietro Petruzzelli, ha mostrato alcune foto. "Un sogno per tanti che come me in queste strade sono cresciuti e che possono finalmente stare insieme e trascorrere all'aperto le calde serate estive in una piazza bella - ha ricordato - Sì perchè rendere gli spazi pubblici più belli è importante ed è un impegno che abbiamo preso tanti anni fa con la città e che stiamo portando avanti con impegno e determinazione.Ora, ne sono sicuro, i cittadini che la frequentano ne avranno cura e la rispetteranno, non la sporcheranno e la vivranno nel migliore dei modi".

E risponde alle critiche dei cittadini: "E a chi da solito disfattista dice che tanto verrà vandalizzata rispondo che non solo noi interverremo riparando eventuali danni ma che la presenza di qualche imbecille non deve impedire ai residenti del quartiere Libertà di avere una piazza bella dove stare insieme e fare comunità. E piazza del Redentore, come vedete, è diventata davvero bellissima!" conclude.

