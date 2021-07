Progetto Smart 2020, terminano gli interventi nel primo Municipio: led per 19 lampioni a Japigia

In sostituzione 19 lampioni in via Toscanini, a Japigia per l'ultimo intervento nel primo Municipio. A darne notizia è il presidente del Municipio, Lorenzo Leonetti: "Spesso questa arteria stradale è stata coinvolta in incidenti automobilistici, alcuni dei quali anche mortali - ricorda - ed è per questo che abbiamo deciso di chiudere con questo intervento il nostro progetto illuminotecnico". Sono in corso le manutenzioni ordinarie della pubblica illuminazione, riguardanti via Toscanini, via Suglia e via Troisi, strade che in questo ultimo periodo stanno dando diversi problemi recando enormi disagi ai residenti.

"Questo intervento Smart, concordato con l’assessore Giuseppe Galasso, ci permetterà non solo di migliorare l'illuminazione delle strade e marciapiedi a vantaggio della sicurezza - prosegue il presidente di Municipio - ma anche di garantire un grossissimo risparmio energetico con un rendimento luminoso molto vantaggioso".

Il progetto Smart 2020 nel Municipio Uno, con un importo di circa 800mila euro, ha permesso di sostituire più di 300 corpi illuminanti, illuminato 3 parchi pubblici (giardino Bucci, giardino Fabbroni e parco Papalia) ed il playground di strada la Penna.