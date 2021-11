Bari vecchia, lavori sulla pavimentazione di piazzetta 62 marinai: "Via l'avallamento"

Via il fastidioso avallamento nella pavimentazione di piazzetta 62 marinai. Si rifà il look una delle strade del borgo antico di Bari più percorse non solo dai turisti, ma anche dai baresi devoti a San Nicola, visto che permette di raggiungere la Basilica del Santo patrono barese. Sono in corso i lavori sui sampietrini nel borgo antico, come spiegato dal presidente del primo Municipio, Lorenzo Leonetti: "Con il cantiere iniziato nei giorni scorsi, anche in corrispondenza dell’arco di accesso alla città nicolaiana - spiega sui social - vogliamo ancora di più rendere unici questi momenti soprattutto ora, che torneremo a vivere le tradizioni baresi del mese di dicembre. Il cantiere che prevede anche la riqualificazione dei sanpietrini, ci permetterà di eliminare quell’antipatico avvallamento che creava tanti disagi ai residenti e turisti. Recuperare i segni del tempo è un’impresa ardua che non ci spaventa".