Il marciapiede davanti alla scuola invaso dagli escrementi dei cani, al Libertà cittadini esasperati: "Per l'inciviltà di pochi paghiamo tutti"

Il marciapiede davanti alla scuola 'Principessa di Piemonte', al quartiere Libertà, invaso dalle deiezioni canine. La segnalazione arriva dal comitato Cittadini Attivi del Libertà: "Siamo davanti ad una scuola e una due passi dal Tribunale, ma ecco qual è la situazione. Ci sono bambini che fino al 30 giugno frequenteranno l'asilo, a maggior ragione si dovrebbe preservare l'igiene in questa zona e invece ecco cosa accade".

Da qui la richiesta di un intervento di pulizia ma anche di più controlli per stanare coloro che, non rispettando le regole, arrecano un disagio all'intera collettività: "Qui al Libertà - commentano dal comitato - passiamo per incivili, ma la verità è in realtà che per colpa di poche persone patiamo tutti, anche chi invece rispetta da sempre le regole, per questo diciamo che sono necessari più controlli".