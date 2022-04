La lite per saltare la fila in pizzeria, poi l'aggressione: cameriere accoltellato a Bari

Prima il litigio per l'attesa in pizzeria, poi l'aggressione a un cameriere, accoltellato a una gamba. Indagini sono in corso, da parte della polizia, su quanto avvenuto nella tarda serata di ieri, giovedì 7 aprile, in un locale di via Fanelli, a Bari.

Secondo una prima ricostruzione, un uomo avrebbe prima litigato con il titolare del locale, perché avrebbe voluto evitare l'attesa per cenare, saltando la fila. Quindi, dopo essere andato via, sarebbe tornato in compagnia di altri due o tre uomini, secondo quanto si apprende. Uno di loro - non è ancora accertato se lo stesso già protagonista del precedente litigio - avrebbe quindi accoltellato il cameriere, ferendolo a una gamba, per poi dileguarsi. Il dipendente del locale, soccorso e condotto in ospedale, non sarebbe in pericolo di vita.