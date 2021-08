"Al luna park della festa patronale con falsi green pass", a Locorotondo il sindaco va dalle forze dell'ordine: "Consegnati foto e video"

Avrebbero fatto accesso all'area giostre installata in occasione della festa patronale di San Rocco, a Locorotondo, esibendo un falso green pass. A denunciare il presunto caso è sulla sua pagina Fb lo stesso primo cittadino, Antonio Bufano, che spiega di aver ricevuto "del materiale fotografico e videografico, altresì pubblicato sui canali social, in cui le immagini ritraggono un gruppo di persone che avrebbe fatto accesso con falsa certificazione all’area giostre durante i festeggiamenti in onore di San Rocco".

Il sindaco annuncia quindi di aver provveduto a informare Vigili urbani e carabinieri, fornendo il materiale in suo possesso: "Sarà dunque compito delle Forze dell’Ordine - prosegue Bufano - accertare le dovute responsabilità, qualora il fatto si confermasse corrispondente al vero, identificando tutti i soggetti responsabili. A chi crede di poter violare la legge, nonostante norme chiare e precise atte a tutelare la salute pubblica, è necessario rispondere con fermezza, perché da sindaco di questa città non accetterò che si infanghi il sacrificio di chi lavora con onestà, rispettando le regole e soprattutto comportandosi da persone civili e capaci di vivere in una comunità".

Nei giorni scorsi, l'adozione del green pass per l'accesso ad aree ed eventi della festa patronale è stata al centro di dibattiti e polemiche, con il sindaco Bufano intervenuto per chiarire come l'adozione della certificazione verde fosse dettata dalla necessità di attenersi alle ultime disposizioni in materia di contrasto alla diffusione del Coronavirus, e non frutto di una scelta arbitraria del Comune.