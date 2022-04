Mercato ortofrutticolo, il trasferimento al Maab ancora al palo. Fdi: "Valutiamo se contattare il ministro delle Politiche agricole"

Ancora al palo il progetto del trasferimento del mercato ortofrutticolo negli spazi del Maab. A chiedere un intervento per l'attivazione del progetto sono il consigliere comunale Filippo Melchiorre, il deputato Marcello Gemmato e il senatore Luca de Carlo, della commissione Agricoltura al Senato, che questa mattina hanno visitato il mercato ortofrutticolo di Bari.

"La città di Bari può rappresentare il centro nevralgico di tutto il sud Italia - spiegano - con riverbero nazionale ed europeo, per il settore agroalimentare e, invece, la sinistra locale tiene in stallo l'offerta che il comparto può esprimere in termini di competenza delle aziende e qualità dei prodotti. Fratelli d'Italia sta già valutando la possibilità di interpellare il Ministro delle Politiche Agricole per sollecitare il trasferimento del mercato al Maab".